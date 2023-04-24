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البيت الأبيض يوجه نداء لطرفي النزاع في السودان

من الخرطوم
24 ابريل 2023 22:35

طالب البيت الأبيض الطرفين المتحاربين في السودان بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين، إن المواطنين الأميركيين بدأوا في الوصول إلى بورتسودان، وإن الولايات المتحدة تقدم لهم التسهيلات لمواصلة رحلاتهم.

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المصدر: وكالات
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