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مقتل 8 في انفجارين بمكتب لمكافحة الإرهاب في باكستان

أرشيفية
24 ابريل 2023 22:32

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارين هزا مكتبا لمكافحة الإرهاب في شمال غرب باكستان اليوم الاثنين مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وقال أخطر حياة، القائد الإقليمي للشرطة، إنه لم يتضح بعد سبب الانفجارين في شمال غرب وادي سوات.

وأشار إلى وجود مخزن ذخيرة قديم في المكتب وإلى أن الشرطة تحقق فيما إذا كان هو سبب الانفجارين أم أنهما نجما عن هجوم لمتشددين.

وأضاف حياة أن معظم القتلى من أفراد الشرطة.

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المصدر: وكالات
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انفجارات
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