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الهند تطيح بالصين وتصبح أكبر دولة في العالم

من الهند
24 ابريل 2023 21:51

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن الهند ستتجاوز الأسبوع المقبل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في بيان، إنه «بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1.425.775.850 شخصاً، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين».

في 19 أبريل قدر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضع السكان في العالم بأن عدد سكان الهند سيبلغ 1.4286 مليار شخص مقابل 1.4257 مليار للصين بحلول منتصف سنة 2023.

وجاء في البيان «بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1.426 مليار نسمة في 2022 وبدأ بالتراجع. تشير توقعات إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية القرن في حين من المتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود».

 

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المصدر: وكالات
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