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بايدن مستعد لإعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الرئيس الأميركي جو بايدن
24 ابريل 2023 21:16

بعد أشهر من الترقب، يتوقع ان يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن رسميا الثلاثاء ترشحه لولاية ثانية، مبددا القلق الذي تم التعبير عنه بشأن سنه.

لم يؤكد البيت الأبيض ولا الحزب الديموقراطي رسميا ذلك، لكن ترشح الرئيس البالغ 80 عاما لم يعد سرا. وفي حال إعادة انتخابه سينهي بايدن ولايته الثانية وهو في سن 86 عاما.

توقعت عدة وسائل إعلام موثوقة أن يتم هذا الإعلان الثلاثاء عبر الفيديو.

لكن هذه الإشاعات التي تسري في كل واشنطن، يجب التعامل معها بحذر لأن معسكر بايدن لمح عدة مرات الى ان اعلانا بهذا الصدد بات وشيكا لكن بدون أن يتحقق هذا الأمر.

إلا ان موعد الثلاثاء لن يكون مصادفة، فيوم 25 ابريل سيكون الذكرى الرابعة تماما لدخول جو بايدن الحملة التي حرم في ختامها الديموقراطي دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

فإعلان الترشح مجددا في هذا التاريخ، في وقت قد يشهد الأميركيون المنافسة نفسها التي حصلت في 2020، سيحمل رمزية قوية.

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المصدر: وكالات
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