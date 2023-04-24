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فرقاطة فرنسية تتجه إلى بورتسودان

فرقاطة فرنسية تتجه إلى بورتسودان
24 ابريل 2023 21:10

قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سفينة حربية فرنسية تتجه إلى ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر للمساعدة في نقل من يجري إجلاؤهم من السودان، في تصعيد لجهود الإجلاء الغربية من الدولة الأفريقية.

وقال أحد المصدرين إن الفرقاطة الفرنسية لورين في طريقها إلى الميناء لكنها لم تصل بعد إلى المياه السودانية.

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