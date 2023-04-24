غوتيريش يحذر من «حرب كارثية» في السودان

سابقت دول غربية وعربية وآسيوية الزمن لإجلاء رعاياها من الخرطوم اليوم الاثنين فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر "تصاعد كارثي للحرب" ينذر بتداعياتأوسع، وحث القوى الدولية على ممارسة أقصى قدر من الضغوط من أجل السلام.
وشملت عمليات إجلاء الأجانب قافلة مؤلفة من 65 مركبة على متنها عشرات الأطفال إلى جانب دبلوماسيين وعمال إغاثة في رحلة امتدت 800 كيلومتر استغرقت 35 ساعة في حرارة شديدة من العاصمة الخرطوم إلى بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.
وأسفر انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل عن مقتل 427 شخصاً على الأقل وشل العمل في المستشفيات وعطل خدمات أخرى وحول مناطق سكنية إلى ساحات حرب.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك من أن العنف "ينذر بتصاعد كارثي للحرب في السودان يمكن أن يمتد إلى المنطقة بأسرها وإلى خارجها".
وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على استخدام نفوذهم لإنهاء العنف وإعادة السودان إلى طريق الانتقال الديمقراطي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن على اتصال وثيق بالقادة العسكريين السودانيين وتمارس ضغوطا عليهم من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقات وقف إطلاق النار، فضلاً عن دراسة خيارات لإعادة التمثيل القنصلي الأميركي إلى السودان في أقرب وقت ممكن.