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نقل المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من الخرطوم

من عمليات الإجلاء
24 ابريل 2023 18:56

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان.

وأضاف المتحدث أن جوتيريش يجدد دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية والسماح للمدنيين بالخروج من المناطق المتضررة من القتال، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه.

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المصدر: وكالات
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