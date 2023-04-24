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باكستان تجلي 427 مواطناً عالقاً إلى بورتسودان

من السودان
24 ابريل 2023 18:09

نجحت خطة الحكومة الباكستانية في إجلاء 427 باكستانيا عالقًا إلى بورتسودان بأمان من أجل إعادتهم إلى باكستان من السودان التي تضررت جراء القتال.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: إن رئيس الوزراء كان يتابع شخصياً خطة الطوارئ لإجلاء المواطنين الباكستانيين، على مدار الـ 72 ساعة الماضية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأضاف البيان أن الحكومة وفرت الإقامة والغذاء للباكستانيين الذين تم إجلاؤهم وإعادتهم إلى باكستان على متن رحلات جوية خاصة. وأوضح البيان أن البعثات الدبلوماسية الباكستانية ودولاً أخرى في المنطقة كانت تدعم باكستان في عملية الإجلاء.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري ووزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية هينا رباني خار وسفير باكستان لدى السودان. وشكر رئيس الوزراء قيادات المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر على دعمهم لإجلاء المواطنين الباكستانيين.

كما أنشأت السفارة خطاً هاتفياً للمساعدة حيث يمكن للباكستانيين العالقين الاتصال به للحصول على أي مساعدة أو توجيه.

 

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المصدر: وكالات
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