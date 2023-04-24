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أميركا ترسل قطعاً بحرية لإجلاء رعاياها من السودان

أرشيفية
24 ابريل 2023 17:27

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترسل قطعا بحرية لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان، لكن ليس هناك أي عمليات إجلاء أميركية كبيرة تجري حاليا.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.ٍسي) "ما زلنا نبحث الخيارات. لدينا قطع عسكرية لا تزال في المنطقة المجاورة إذا لزم الأمر، لكن الوقت ليس مناسباً لإجراء نوع من العمليات الكبيرة".

وتابع أن هناك عشرات الأميركيين يتحركون بريا ضمن قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان وأن الجيش الأميركي يساعد في مراقبتها عبر أنظمة جوية مسيرة.

وقال كيربي للمحطة التلفزيونية "سننشر قطعا بحرية في البحر الأحمر قبالة بورتسودان إذا ما كانت هناك حاجة لها لمساعدة الأميركيين الذين يرغبون في المغادرة".

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
أميركا
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