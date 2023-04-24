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الإنفاق العسكري في أوروبا الأعلى منذ الحرب الباردة

عرض عسكري
24 ابريل 2023 17:21

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، مع ارتفاع بوتيرة قياسية منذ أكثر من ثلاثة عقود عززه الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت الإثنين.

وأفاد "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في دراسة أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ العام الماضي 2,240 مليار دولار، أي ما يعادل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويُسجّل هذا الارتفاع على النطاق العالمي للعام الثامن على التوالي، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الأوروبي على الجيوش.

ويقول نان تيان أحد الباحثين المشاركين في إعداد الدراسة لوكالة فرانس برس إن زيادة الإنفاق العسكري مردّه إلى "الحرب في أوكرانيا والتي ترفع الميزانيات الأوروبية، وكذلك جراء توترات متنامية لم يتمّ حلهّا في شرق آسيا" بين الصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين من جهة أخرى.

وبعد حسم نسب التضخّم، يُظهر التقرير أن إنفاق أوروبا على جيوشها خلال العام الذي طبعه الهجوم الروسي على أوكرانيا ازداد بنسبة 13 في المئة.

وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين.

ويوضح تيان "هذا أمر لم نعتده منذ نهاية الحرب الباردة".

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