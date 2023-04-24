الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مسؤول أوكراني كبير يتوقع انتهاء الحرب هذا العام

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
24 ابريل 2023 17:07

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إنه من الممكن "بصورة كبيرة" استعادة جميع الأراضي الأوكرانية بحلول نهاية هذا العام.

واستبعد لجوء روسيا للسلاح النووي عندما تدخل القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وقال بودانوف لوكالة ار بي كيه-أوكرانيا الاخبارية: إنه يمكن الفوز في الحرب فقط من خلال استعادة حدود 1991، عندما تم إعلان استقلال أوكرانيا بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.

وفيما يتعلق بالهجوم المتوقع خلال الربيع، قال بودانوف "أعتقد أنه سوف يتم استعادة أراض كافية".

ولم يشر بودانوف إلى مكان الهجوم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بمضاعفة الجهود للتوصل لحلول سلمية للنزاعات
تحطم «مسيّرة» أوكرانية قرب موسكو
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©