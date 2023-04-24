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عشرات الآلاف من السودانيين يفرون إلى دول مجاورة

من السودان
24 ابريل 2023 16:45

مع استمرار الحكومات الأجنبية إجلاء رعاياها من السودان المأزوم اليوم الاثنين، فر عشرات الآلاف من السودانيين برا إلى دول مجاورة مخاطرين بحياتهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الاثنين إن "المدنيين يفرون من مناطق تضررت جراء القتال، إلى تشاد ومصر وجنوب السودان".

وقال المكتب إن آلاف اللاجئين يحتشدون أيضا عند الحدود مع إثيوبيا.

ووفقا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 427 شخصا وأصيب 3700 آخرين منذ تفجر القتال.

ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الفعلي للضحايا أكثر من ذلك بكثير.

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المصدر: وكالات
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