إلغاء مئات الرحلات بسبب الإضراب في مطارات بألمانيا
مسافر ينتظر النقل خارج الصالة الرئيسية لمطار برلين براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب الإضراب
24 ابريل 2023 16:13
تسبب إضراب عمالي في مطاري برلين-براندنبورج وهامبورج بألمانيا اليوم الاثنين في إلغاء مئات الرحلات. وتعذر اليوم إقلاع أي طائرة في مطار برلين-براندنبورج، وكان عدد رحلات المغادرة المقررة في المطار اليوم يبلغ نحو 220 رحلة. كما تم إلغاء نحو 70 رحلة وصول من بين 240 رحلة كانت مقررة.
وفي سياق متصل، ألغى مطار هامبورج أكثر من 50 رحلة من 160 رحلة مغادرة. كانت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات دعت إلى الإضراب التحذيري في المطارين، كما أعلنت النقابة عن تنفيذ إضرابات تالية في قطاع النقل بعد غد الأربعاء.
وقالت النقابة إنها تخطط لتنظيم الإضرابات في ولايات شلزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وبافاريا وبادن-فورتمبرج.
وكان قد أعلن في وقت سابق أن مطار برلين براندنبورج ألغى نحو 70 رحلة من بين 240 رحلة مقررة اليوم في المطار الرئيسي في العاصمة الألمانية، وذلك بسبب إضراب لمدة يوم دعت إليه نقابة فيردي للخدمات، حسبما أوضح موقعها الإلكتروني. وكان متحدث باسم المطار قال إنه من غير المتوقع تغيير العدد خلال اليوم.