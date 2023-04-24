الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش
24 ابريل 2023 14:27

أدى القاضي المتقاعد محمد شهاب الدين اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش لمدة خمس سنوات، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد.

وشهدت رئيسة البرلمان شيرين شارمين شودري اليوم الاثنين أداء شهاب الدين اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الثاني والعشرين للجمهورية الواقعة في جنوب آسيا، في قصر بانجابابان الرئاسي في دكا. وبث تلفزيون بنجلاديش الحكومي ومحطات خاصة أخرى الحدث على الهواء مباشرة.

وتم انتخاب شهاب الدين، مرشح حزب "رابطة عوامي" الحاكم، رئيساً من دون منافس في 13 فبراير الماضي، حيث لم يقدم أي مرشح آخر أوراقاً لخوض السباق.

وبعد أن أدى شهاب الدين اليمين الدستورية، قدم له الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد التهنئة.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنجلاديش بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
السيطرة على حريق ضخم في سوق ببنجلاديش
المصدر: وكالات
بنجلاديش
اليمين الدستورية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©