محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش
محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش
24 ابريل 2023 14:27
أدى القاضي المتقاعد محمد شهاب الدين اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش لمدة خمس سنوات، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد.
وشهدت رئيسة البرلمان شيرين شارمين شودري اليوم الاثنين أداء شهاب الدين اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الثاني والعشرين للجمهورية الواقعة في جنوب آسيا، في قصر بانجابابان الرئاسي في دكا. وبث تلفزيون بنجلاديش الحكومي ومحطات خاصة أخرى الحدث على الهواء مباشرة.
وتم انتخاب شهاب الدين، مرشح حزب "رابطة عوامي" الحاكم، رئيساً من دون منافس في 13 فبراير الماضي، حيث لم يقدم أي مرشح آخر أوراقاً لخوض السباق.
وبعد أن أدى شهاب الدين اليمين الدستورية، قدم له الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد التهنئة.