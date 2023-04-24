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استمرار جهود الإجلاء من السودان

قافلة تغادر الخرطوم تتقدم على طريق باتجاه بورتسودان
24 ابريل 2023 10:22

هبطت أول طائرة إجلاء عسكرية ألمانية في برلين وعلى متنها 101 شخص قادمين من السودان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الألمانية.

من جانب آخر، قالت السويد اليوم الاثنين إنه جرى إجلاء جميع موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين الآخرين إلى جيبوتي.

وذكرت أن طائرات الجيش وأفراده سيواصلون المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب طالما سمح الوضع الأمني بذلك.
 

كما قالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان وإن عملية إجلاء أخرى تجري صباح اليوم الاثنين.
وأضافت أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصاً.

كما قالت وزارة الخارجية الهولندية إن طائرة عسكرية هولندية تقل أفرادا جرى إجلاؤهم أقلعت من السودان إلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن أشخاصا من جنسيات مختلفة بينهم هولنديون كانوا على متن الطائرة لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.
وتابعت الوزارة أنها ستواصل العمل على إجلاء الهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.

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