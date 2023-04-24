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رئيس المكسيك يعلن إصابته بكورونا للمرة الثالثة

رئيس المكسيك يعلن إصابته بكورونا للمرة الثالثة
24 ابريل 2023 08:26

 قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثالثة، مضيفاً أنه سيلتزم لراحة لبضعة أيام رغم أن حالته ليست بالخطيرة.


وكان لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 69 عاماً والذي تعرض لأزمة قلبية خطيرة في عام 2013 قد أبلغ عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كوفيد-19 في ذروة الجائحة.
وكتب على حسابه الرسمي على تويتر "ليس الأمر خطيراً.. قلبي 100 بالمئة".

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وقال لوبيز أوبرادور إن وزير الداخلية آدان أوجوستو لوبيز سيحل محله في المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد.
وفي يناير 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية وتبين أنه بصحة جيدة.

المصدر: وكالات
كورونا
رئيس المكسيك
المكسيك
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