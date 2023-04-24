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مقتل نحو 60 مدنياً في هجوم شمال بوركينا فاسو

عناصر من جيش بوركينا فاسو
24 ابريل 2023 07:38

قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو الأحد نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قتلوا يوم الجمعة في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية.
وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية.
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم.

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وقتل مهاجمون مجهولون 40 شخصا وأصابوا 33 آخرين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في نفس المنطقة بشمال بوركينا فاسو بالقرب من أواهيجويا في 15 أبريل وفقاً لما ذكرته الحكومة.

المصدر: وكالات
مالي
بوركينا فاسو
هجوم مسلح
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