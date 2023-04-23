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مصر تعلن إجلاء 436 مواطناً من السودان

من عمليات إجلاء من السودان
23 ابريل 2023 23:43

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه في اطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الأحدإجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا، بحسب البيان.ً

كان مكتب المتحدث الرسمي قد صرح في بيان سابق اليوم الأحد أن مصر بدأت إجراءات إجلاء عدد من المواطنيين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

 

 

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