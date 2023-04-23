السودان.. تبادل الاتهامات بقصف موكب «الرعايا الفرنسيين»

الخرطوم (الاتحاد)

تبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس، الاتهامات بشن هجوم أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم، مروراً ببحري إلى أم درمان.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق بعثات دبلوماسية أجنبية. وقال الجيش: إن الدعم السريع أطلق النار على موكب السفارة الفرنسية، وهو ما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، مشيراً إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص، إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة الفرنسية.

من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان، أن «الجيش السوداني شن هجوماً بالطيران عرض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا».

‏وذكرت قوات الدعم السريع أنه «بتنسيق تام مع الحكومة الفرنسية تحرك صباح أمس موكب إجلاء الرعايا الفرنسيين من أماكن تجميعهم بالسفارة الفرنسية، وعبوراً بمدينة بحري إلى أم درمان أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا تعرض إلى هجوم غادر».

وأضاف البيان أن «هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وللهدنة المعلنة كان بشهادة وحضور أعضاء السفارة الفرنسية التي وثقت الحادث». ‏وتابع: «إزاء هذا الهجوم وحفاظًا على سلامة الرعايا الفرنسيين اضطرت قوات الدعم السريع إلى العودة بالموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى».