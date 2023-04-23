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السويد: إرسال قوة مسلحة لإجلاء مواطنينا من السودان

البرلمان السويدي أرشيفية
24 ابريل 2023 00:43

ستوكهولم (وكالات) 

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أعطى البرلمان السويدي للحكومة، الموافقة اللازمة من أجل إرسال قوة مسلحة لإجلاء المواطنين من السودان، حيث يدور قتال منذ أسبوع. 
ووافق البرلمان السويدي «الريكسداج» على اقتراح بالسماح للحكومة بتوفير وحدة يصل قوامها إلى 400 جندي، من أجل المهمة. ويُسمح للقوة بإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان، حسبما ورد في اقتراح لجنة الشؤون الخارجية. 
وقالت إن نشر القوة يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. وتأتي الموافقة بعد يوم مما ذكره وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزير الدفاع بال جونسون، أنهما سيطلبان من البرلمان الموافقة على نشر محتمل لوحدة مسلحة. والموافقة البرلمانية مطلوبة في السويد، في حال تم إرسال قوات مسلحة إلى الخارج. وقال جونسون، إن الوحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ مهام الحماية والإنقاذ والتحرير بمفردها أو مع الدول الشريكة.

السويد
السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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