قتلى وجرحى بقصف حوثي على تعز

أحمد عاطف (القاهرة، عدن)

قتل طفلة وامرأة ومواطن، وأصيب 9 آخرون، في قصف شنته جماعة الحوثي الانقلابية، أمس الأول، ثاني أيام عيد الفطر، على أحياء سكنية في مديرية موزع غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن مصدر محلي وآخر طبي، مقتل 3 يمنيين في القصف الحوثي الذي استهدف منزلاً في قرية «المجش الأعلى» بعزلة العواشقة في مديرية موزع.

وأوضح المصدران أن الجرحى تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها خطيرة، في حين أشار المصدر الطبي إلى احتمالية ارتفاع عدد القتلى نظراً للإصابات البليغة التي يتم التعامل معها في غرفة العناية المركزة بالمخا.

وتم نقل القتلى والجرحى إلى طوارئ المستشفى السعودي ومستشفى الثاني من ديسمبر في المخا، وتبين تعرض القتلى لإصابات بليغة في الرأس والجسد أودت بحياتهم على الفور، بينما تفاوتت إصابات الجرحى بين خطيرة ومتوسطة.

وكان الضحايا، وهم من عائلة واحدة، يقومون بزيارة لدى أحد الأقارب عندما أطلق الحوثيون القذيفة لتحول بهجة العيد إلى مأتم.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن خيارات الرد على إرهاب وتصعيد ميليشيات الحوثي للعمليات الإجرامية في محافظات مأرب وشبوة وتعز، يجب أن تشمل الضغط من المجتمع الدولي وممارسة أقصى ما يمكن ضد الانقلابيين لقبول تمديد الهدنة، ومواجهة استعلاء جماعة الحوثي وما يفعلونه مع الشعب اليمني، ودعم المقاومة الشعبية.

وأوضح الأكاديمي والباحث السياسي اليمني فارس البيل أن خيارات الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي لمواجهة التصعيد العسكري لجماعة «الحوثي» الانقلابية وعدم تطبيق بنود الهدنة وإفشالها، تنحصر في الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ليُفعلوا أدوات ضغط جديدة على الحوثي.

وأضاف البيل في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الفرصة مواتية الآن ليضغط المجتمع الدولي والتعامل مع الجماعة بأدوات جادة وحقيقية، لمواجهة التصعيد.

ويرى الباحث السياسي اليمني إلى أن جماعة الحوثي الانقلابية لن تذهب لخيار السلام، وإن ذهبت فلن تطبق شروطه لأنها لن تتنازل عن سلاحها أو السيطرة على الموارد التي نهبتها من اليمنيين، والحالة الوحيدة هي الضغط عليها بكل الوسائل، حتى ترضخ لشروط السلام، ودون ذلك ستستمر في حالة التدمير الممنهج لليمن واليمنيين.

من جانبها، اعتبرت الباحثة السياسية اليمنية مديرة مؤسسة «قرار للإعلام» قبول العبسي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن مواجهة انتهاكات الحوثي وتصعيده العسكري في مأرب وتعز وشبوة، لابد أن تكون عبر مقاومة داخلية شعبية، بجانب الإجراءات والعقوبات الدولية التي تجرم ممارسات الحوثي.

وأشارت العبسي إلى أن الكل يريد الحل السلمي الذي يجنب اليمنيين مزيدا من نزف الدماء لاسيما أن المواجهات العسكرية ليست حلاً، وضرورة تحقيق عدالة شاملة والمحاسبة على الجرائم ضد المدنيين وكل من شارك في الحرب في اليمن.

واتفق الباحث اليمني عبدالكريم الأنسي مع هذه الأطروحات، وأوضح أن التصعيد الحوثي يتم بسبب الهدنة الهشة في الأساس ولم تكن قائمة على خطوات تفصيلية دقيقة، وطالب الأنسي خلال حديثه لـ«الاتحاد» باليقظة ضد الممارسات الإجرامية وعدم التهاون معها، خاصة وأن الجماعة الانقلابية لم تراع حرمة شهر رمضان وأيام العيد المباركة.