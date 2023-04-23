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موسكو: اتفاق الحبوب لاغٍ حال حظر الصادرات الروسية

صومعة حبوب في ميناء كونستانتا على البحر الأسود (رويترز)
24 ابريل 2023 00:43

موسكو (وكالات)

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ميدفيديف: روسيا ستلغي اتفاق الحبوب في هذه الحالة

أكد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أمس، أنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا. وهددت روسيا مراراً بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو.
وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق «تيليجرام»: «فكرة مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظراً مماثلاً على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع».
وأضاف «في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها».
ووردت تقارير تفيد بأن مجموعة السبع تبحث إلغاء نهجها لفرض العقوبات لتكون الصادرات إلى روسيا محظورة تلقائياً ما لم تكن مشمولة في قائمة مخصصة للمنتجات المسموح بشحنها إلى روسيا. وبموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.
إلى ذلك، أدان وزراء الزراعة في مجموعة الدول الصناعية السبع أمس، الهجوم الروسي على أوكرانيا وتأثير الصراع على الأمن الغذائي العالمي، كما وافقوا أيضا على مساعدة كييف على إحياء صناعتها الزراعية من خلال تبادل المعرفة حول إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية. وقال وزراء الزراعة في بيان، إن المجموعة تطالب «بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع» اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. 
ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهرا في أوكرانيا. 
وقالت روسيا قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع.

الحبوب
روسيا
أوكرانيا
كييف
دميتري ميدفيديف
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