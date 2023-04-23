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مقتل 10 مدنيين بهجوم وسط مالي

مقتل 10 مدنيين بهجوم وسط مالي
24 ابريل 2023 00:43

باماكو (الاتحاد)

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قتل 10 مدنيين وأصيب 60 آخرون بجروح في هجوم نفذه مسلحون فجر أمس، على مطار ومعسكر قريب للجيش وسط مالي.
ونقلت وكالة الأنباء المالية أمس تأكيد شهود عيان عن دوي 4 انفجارات، أعقبها إطلاق نار من أسلحة آلية، مشيرة إلى أن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينيسما» تمكنوا من «إبطاء تقدم المسلحين».
وقالت الحكومة في بيان إن المسلحين المشتبه بهم هاجموا في وقت مبكر أمس منطقة مطار سيفاري في منطقة موبتي بوسط البلاد، عبر تفجير سيارات مفخخة، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وجرح 60 آخرين.
ودمرت الانفجارات عدداً من المنازل في المنطقة المحيطة بالمطار التي تضم معسكراً للجيش المالي.
وقالت «مينيسما» في بيان إنها «تدين بشدة الهجمات على معسكر القوات المسلحة المالية في سيفاري.  وأضافت أنه «تم إطلاق النار على معسكرها»، مؤكدة «استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات المالية لإجراء التحقيقات المطلوبة».

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الجيش المالي
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