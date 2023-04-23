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عملية عسكرية شاملة للجيش وسط الصومال

عملية عسكرية شاملة للجيش وسط الصومال
24 ابريل 2023 00:43

مقديشو (الاتحاد)

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نفذ الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملية عسكرية مخططة في منطقة عيل قنسح التابعة لمدينة غلعد بمحافظة غلغدود بوسط البلاد، حيث تمكنت القوات من تدمير مواقع تابعة للإرهابيين.
ونجح الجيش الوطني باعتقال 5 عناصر من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، ومصادرة شاحنة من نوع بي جي، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود.
وتشهد المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية حالة من الهدوء والاستقرار وفق ما أكده مسؤولون من القوات المسلحة للإعلام الوطني.
ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب»، بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين، على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس 2022.

الصومال
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