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وصول  120 مهاجراً إلى إيطاليا

وصول  120 مهاجراً إلى إيطاليا
24 ابريل 2023 00:43

روما (وكالات) 

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وصل نحو 120 مهاجراً كانوا مسافرين على متن قوارب، إلى إيطاليا أمس، بمساعدة قوات خفر السواحل الإيطالية وإحدى منظمات الإغاثة. 
وأفادت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، بأن قوات خفر السواحل أنقذت نحو 90 شخصاً من عرض البحر المتوسط مساء أمس الأول، وتم نقلهم إلى ميناء «روتشيلا يونيكا» في كالابريا. 
وجاء في التقرير أن قوات خفر السواحل رصدت من قبل القارب الشراعي قبالة جنوب إيطاليا وأخذت الأشخاص الذين كانوا على متنه. 
وكان من بين من تم إنقاذهم 14 فرداً قاصراً، بعضهم كانوا غير مصحوبين بذويهم. وفي الوقت نفسه، وصلت سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج»، التي تديرها منظمة الإغاثة الفرنسية «إس أو إس ميديتيرانيه»، إلى ميناء باري أمس، وكانت تقل على متنها نحو 30 مهاجراً.

إيطاليا
المهاجرين
السواحل الإيطالية
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