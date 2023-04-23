الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تختبر نظام إنذار جديداً على الهواتف المحمولة

لندن
23 ابريل 2023 23:02

اختبرت الحكومة البريطانية نظام إنذار جديداً لتحذير الجمهور في حالات الطوارئ كالحرائق والفيضانات أو في حال وجود خطر الموت، وقد انطلقت الصفارة على الهواتف المحمولة الأحد عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي.

نظام التنبيه هذا الذي أطلقته الحكومة مستوحى من الأنظمة الحالية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا واليابان.

وسيسمح ببعث رسائل إلى الهواتف المحمولة للتحذير بسرعة في حال وجود خطر داهم.

وأكدت الحكومة أنه سيتم استخدام النظام استثنائياً.

وطلبت مسارح لندن من الحضور إغلاق هواتفهم حتى لا يصدر صوت الإنذار خلال العرض.

أخبار ذات صلة
«الإجلاء الكبير».. تسارع خروج الرعايا الأجانب وتعليق الأنشطة الدبلوماسية بالسودان
بريطانيا تجلي دبلوماسييها وعائلاتهم من السودان
المصدر: وكالات
بريطانيا
الفيضانات
الموت
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©