بريطانيا تختبر نظام إنذار جديداً على الهواتف المحمولة
لندن
23 ابريل 2023 23:02
اختبرت الحكومة البريطانية نظام إنذار جديداً لتحذير الجمهور في حالات الطوارئ كالحرائق والفيضانات أو في حال وجود خطر الموت، وقد انطلقت الصفارة على الهواتف المحمولة الأحد عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي.
نظام التنبيه هذا الذي أطلقته الحكومة مستوحى من الأنظمة الحالية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا واليابان.
وسيسمح ببعث رسائل إلى الهواتف المحمولة للتحذير بسرعة في حال وجود خطر داهم.
وأكدت الحكومة أنه سيتم استخدام النظام استثنائياً.
وطلبت مسارح لندن من الحضور إغلاق هواتفهم حتى لا يصدر صوت الإنذار خلال العرض.