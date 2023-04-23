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الاتحاد الأوروبي يوجه نداء لطرفي النزاع في السودان

من الخرطوم
23 ابريل 2023 23:00

حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، كلاً من قادة طرفي النزاع في السودان، على إعلان وقف لإطلاق النار.

وقال بوريل على «تويتر»، إنه تحدث إلى الرئيس الفعلي قائد الجيش في السودان، عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

كما قال إنه شدد في محادثاته «على الحاجة إلى حماية المدنيين» في السودان حيث تدور معارك عنيفة هناك منذ أكثر من أسبوع.

كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى توفير ضمانات لعملية إجلاء آمن لمواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.

يشار إلى أن كلاً طرفي الصراع لم يلتزما بعدة هدن، كان آخرها هدنة لمدة 72ساعة خلال عيد الفطر.

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