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أميركا تبدي قلقها من إقامة نقطة تفتيش على الطريق إلى «قرة باغ»

آثار المعارك في إقليم ناغورني قره باغ
23 ابريل 2023 22:35

قالت الحكومة الأميركية إنها تشعر "بقلق بالغ" لإقامة نقطة تفتيش تابعة لأذربيجان على الطريق البري الوحيد المؤدي لمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وأعقبت الخطوة التي أقدمت عليها أذربيجان اتهامات بتبادل إطلاق النار عبر الحدود بين قوات أذربيجان وأرمينيا.

وقال وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأحد "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ من أن تقوض إقامة نقطة تفتيش تابعة لأذربيجان على ممر لاشين جهود بناء الثقة في عملية السلام".

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المصدر: وكالات
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