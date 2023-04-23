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استمرار عمليات الإجلاء في السودان

قافلة تغادر الخرطوم
23 ابريل 2023 21:10

اكتسبت الجهود التي تبذلها العديد من الدول لإجلاء العاملين القنصليين وغيرهم من الرعايا من السودان زخما اليوم الأحد.
وتمكن الجيشان البريطاني والأميركي من نقل دبلوماسييهما جوا إلى بر الأمان، لكن دولا أخرى كانت تنتظر الوصول إلى مطار العاصمة الخرطوم مع احتدام الحرب بلا هوادة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر بعد ظهر اليوم الأحد: "أكملت القوات المسلحة البريطانية عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان، وسط تصعيد كبير في العنف والتهديدات لموظفي السفارة".
وأفادت إيطاليا بأن عملية إجلاء ستنطلق من مطار الخرطوم، وهو ما تجنبته دول أخرى حتى الآن.
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة مع تلفزيون راي 3 الوطني: "نحن نعمل للتأكد من أن جميع الإيطاليين الذين يرغبون في المغادرة يمكنهم القيام بذلك بحلول الليلة".
كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في بيان أمس السبت أنه تم إجلاء 91 سعوديا ، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة 66 شخصا يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنجلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار البيان، إلى أن المملكة تعمل على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
ويشهد السودان منذ الخامس عشر من الشهر الجاري قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

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المصدر: وكالات
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