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ألمانيا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان

أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
23 ابريل 2023 20:37

أعلنت ألمانيا الأحد بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان، حالها كحال دول أجنبية عدة مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية والدفاع.

وأوضحت الوزارتان على تويتر "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان. ضمن امكاناتنا، سننقل أيضا رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

وأتى هذا الإعلان في يوم بدأت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى إجلاء رعاياها.

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المصدر: وكالات
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