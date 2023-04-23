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أذربيجان تعلن إقامة نقطة تفتيش مع أرمينيا

قوات روسية لحفظ السلام في أرمينيا (أرشيفية)
23 ابريل 2023 20:33

أعلنت أذربيجان الأحد أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف باسم «ممر لاتشين».

وقالت دائرة الحدود الأذربيجانية، إن «وحدات من دائرة الحدود الأذربيجانية أقامت نقطة تفتيش على الأراضي الخاضعة لسيطرة أذربيجان، عند مدخل طريق لاتشين-خانكيندي»، رداً على تحرك مماثل من قبل أرمينيا.

ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان في القوقاز، عام 2020 للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ.

وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لارمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام. لكن اشتباكات لا تزال تسجل وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.

وهذه أول نقطة تفتيش تقيمها باكو منذ نهاية الحرب في عام 2020.

وأكدت أذربيجان إقامة نقطة التفتيش عند الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي الأحد «لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام».

 

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