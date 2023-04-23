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الرئيس الجزائري يزور فرنسا في يونيو

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
23 ابريل 2023 19:32

يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في النصف الثاني من يونيو، في زيارة كانت متوقعة في مايو، بعد طي صفحة آخر توتر بين الجزائر وفرنسا.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تبون تلقّى اليوم مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر.

وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا" لها.

وتابع البيان "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

 

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