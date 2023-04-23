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413 قتيلاً وإصابة أكثر من 3500 في السودان

الدخان يتصاعد فوق الخرطوم
23 ابريل 2023 18:25

تواصل القتال بين وحدات عسكرية متنافسة في السودان، اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته اللجنة الطبية الوطنية.
وأضافت اللجنة أن عدد المدنيين، الذين لقوا حتفهم، يرتفع بشكل يومي. غير أنه ليس هناك أي لمحة كاملة عن حجم الخسائر.
والعديد من المصابين، لا يحصلون على رعاية طبية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 413 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء القتال وأصيب أكثر من 3500 آخرين. وربما يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من أطراف الصراع، حجب بشكل متعمد «الإنترنت» أو ما إذا كانت البنية التحتية تعرضت للتدمير، بسبب الغارات الجوية.

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