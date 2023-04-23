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كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتاً في السودان

دخان يتصاعد من الخرطوم
23 ابريل 2023 17:15

أعلنت كندا، اليوم الأحد، تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتاً في السودان، قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتاً من مكان آمن خارج البلاد.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان أنه في الوقت الذي يجري فيه تعليق الأنشطة في الخرطوم، سيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة.

وتسببت المعارك بين طرفي الصراع في السودان في أزمة إنسانية.

وتسعى دول أجنبية إلى تنفيذ عمليات إجلاء، بعدما قالت الولايات المتحدة إن قواتها الخاصة ساعدت موظفي السفارة الأميركية على مغادرة البلاد.

 

 

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