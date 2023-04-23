الدول التي تجلي مواطنيها من السودان

تسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في تقطع السبل بآلاف الأجانب ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.

وتجري العديد من جهود الإجلاء، على ما يبدو، عبر بورسودان المطلة على البحر الأحمر على بعد نحو 650 كيلومتراً شمال شرقي الخرطوم.

وفيما يلي الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

* الولايات المتحدة

قامت قوات خاصة أميركية بإجلاء جميع موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم، جنباً إلى جنب مع بعض الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة أمس السبت، باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا. ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء.

وعلقت السفارة عملياتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية، لكن موظفيها المحليين بقوا لمواصلة تقديم الخدمات.

ولا تعتزم واشنطن تنسيق إجلاء مزيد من المواطنين الأميركيين من السودان، لكنها تدرس خيارات مساعدتهم على المغادرة.

* فرنسا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إنها تقوم بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين.

لكن طرفي الصراع في السودان تبادلا الاتهامات بمهاجمة موكب فرنسي. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على الموكب مما أسفر عن إصابة مواطن فرنسي.

وقالت قوات الدعم السريع بدورها إنها تعرضت لهجوم من طائرة أثناء الإجلاء مما أدى لإصابة مواطن فرنسي، مضيفة أنها أعادت الموكب لنقطة انطلاقه.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على ما تردد بشأن الهجوم أو الإصابة.

* روسيا

قال السفير الروسي لدى الخرطوم لوسائل إعلام روسية إن 140 من 300 مواطن روسي في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل. وأضاف أنه تم وضع خطط للإجلاء، لكن لا يزال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال.

* بريطانيا

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع قادة أمنيين أمس السبت، لمناقشة الوضع في السودان. وذكر متحدث باسم الحكومة أن وزارة الدفاع تتعاون مع وزارة الخارجية «من أجل الاستعداد لعدد من الحالات الطارئة».

وقال الجيش السوداني، أمس السبت، إنه وافق على فتح ممرات آمنة لعمليات إجلاء تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

* مصر

حثت مصر مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى القنصليتين في بورسودان ووادي حلفا في الشمال استعداداً لإجلائهم، وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

وقالت إنه يجب تنفيذ عملية «محكمة وآمنة ومنظمة» لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان.

وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.

* السعودية والكويت

أجلت السعودية أمس السبت 91 سعودياً ونحو 66 شخصاً من دول أخرى من بورسودان على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر.

وقالت الكويت إن جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم وصلوا إلى جدة.

* قطر

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة ونهب قافلة للسفارة القطرية كانت متوجهة إلى بورسودان. ولم يصدر تعليق سواء من قوات الدعم السريع أو قطر.

* بلدان أخرى

قال الأردن إنه بدأ في إجلاء نحو 300 من مواطنيه من بورسودان أمس السبت.

فيما قالت كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها في السودان.

وسمحت السويد للحكومة بنشر قوات للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة وأسرهم. وأعلنت هولندا أيضاً انضمامها إلى الجهود لإجلاء رعاياها.

وقال مصدر في جيبوتي إن طائرات من إيطاليا وبريطانيا وكندا تنتظر الضوء الأخضر لتتوجه إلى الخرطوم. وتجري العديد من جهود الإجلاء في جيبوتي.