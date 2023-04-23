الإثنين 24 ابريل 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل تلقي مشاركات «المؤرخ الشاب 13»
25 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال العيد
الطقس اليوم غائم مع أمطار متوقعة
تحقق وفوراً بالملايين.. ترسيخ الاستدامة بمشاريع النقل في دبي
«تعليم» تحثّ المعلمين على التسجيل في الماجستير التربوي التخصصي
المدير التنفيذي لـ«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مشاريع تحولية لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة
تفاهم بين شرطة دبي و«جامعة خليفة»
فاعلة خير تتكفل بدراسة 5 من أبناء نزيلات «عقابية دبي»
«علماء شرطة دبي» يُطلق «العقول النابضة»
«الإجلاء الكبير».. تسارع خروج الرعايا الأجانب وتعليق الأنشطة الدبلوماسية بالسودان
خالد عمر يوسف لـ«الاتحاد»: مساعٍ لتشكيل جبهة لمناهضة الحرب
السودان.. تبادل الاتهامات بقصف موكب «الرعايا الفرنسيين»
السويد: إرسال قوة مسلحة لإجلاء مواطنينا من السودان
مباحثات سعودية أوروبية حول جهود وقف التصعيد بالسودان
قتلى وجرحى بقصف حوثي على تعز
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز
الملك تشارلز الثالث
23 ابريل 2023 16:53
في ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي سيتوج رسميا في السادس من مايو خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية:
- 14نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
- 6 فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.
- أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.
- 1 يوليو 1969: والدته تُتوِّجُه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.
- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.
- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.
- 29 يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.
- 21 يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.
- 15 سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).
- 9 ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.
- 28 أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.
- 31 اغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.
- 9 أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.
- 8 سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
- يناير 2023: بعد شهر من مسلسل وثائقي يدين العائلة الملكية نشر هاري سيرته الذاتية "البديل" التي تنتقد العائلة المالكة بشدة والملك لا يعلق.
- 29 مارس 2023: أول رحلة خارجية للملك وكاميلا إلى ألمانيا. كانت الرحلة تشمل فرنسا لكن هذه المحطة ألغيت بسبب التوتر الاجتماعي.
- 06 مايو 2023: الموعد المقرر لتتويج الملك والملكة في كنيسة ويستمنستر في لندن.
أخبار ذات صلة
«الإجلاء الكبير».. تسارع خروج الرعايا الأجانب وتعليق الأنشطة الدبلوماسية بالسودان
بريطانيا تختبر نظام إنذار جديداً على الهواتف المحمولة
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
بيان فلكي مشترك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر
19 ابريل 2023
الإمارات
مواقيت صلاة عيد الفطر في إمارات الدولة
20 ابريل 2023
الإمارات
رئيس الدولة ينشر صورة مع العائلة بمناسبة عيد الفطر
21 ابريل 2023
آخر الأخبار
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©