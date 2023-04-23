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المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث
23 ابريل 2023 16:53

في ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي سيتوج رسميا في السادس من مايو خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية:

- 14نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

- 6 فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.

- أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.

- 1 يوليو 1969: والدته تُتوِّجُه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.

- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.

- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.

- 29 يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.

- 21 يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.

- 15 سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).

- 9 ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.

- 28 أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.

- 31 اغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.

- 9 أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.

- 8 سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

- يناير 2023: بعد شهر من مسلسل وثائقي يدين العائلة الملكية نشر هاري سيرته الذاتية "البديل" التي تنتقد العائلة المالكة بشدة والملك لا يعلق.

- 29 مارس 2023: أول رحلة خارجية للملك وكاميلا إلى ألمانيا. كانت الرحلة تشمل فرنسا لكن هذه المحطة ألغيت بسبب التوتر الاجتماعي.

- 06 مايو 2023: الموعد المقرر لتتويج الملك والملكة في كنيسة ويستمنستر في لندن.

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المصدر: وكالات
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