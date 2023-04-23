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ميدفيديف: روسيا ستلغي اتفاق الحبوب في هذه الحالة

ميدفيديف
23 ابريل 2023 16:08

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا.

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المصدر: وكالات
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