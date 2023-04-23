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إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالخرطوم بطلق ناري

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالخرطوم بطلق ناري
23 ابريل 2023 14:21

 أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري  في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في معرض رده علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح اليوم حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، إن "الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر".  

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وكشف المتحدث، في بيان صحفي ، عن أن "أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى علي ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظاً علي سلامة مواطنينا واعضاء بعثاتنا فى السودان".

 

المصدر: وكالات
مصر
السودان
الخرطوم
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