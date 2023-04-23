إجلاء دبلوماسيين أميركيين من السودان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت متأخر السبت أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، داعياً لوضع حد للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية".



وفي بيان منفصل قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه أمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية في الخرطوم وأسرهم بسبب "المخاطر الأمنية" وسط القتال الذي أودى حتى الآن بحياة المئات إضافة إلى آلاف الجرحى.



