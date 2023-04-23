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زلزالان قويان يهزان إندونيسيا

زلزال
23 ابريل 2023 08:35

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا في وقت متأخر اليوم السبت.


قال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومتراً بينما الثاني على عمق 40 كيلومتراً وكان الفارق بينهما بضع ساعات.

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المصدر: وكالات
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