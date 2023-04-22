البرهان: ملتزمون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مشيراً إلى أنه يجب على طرفي الصراع الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.

وقال البرهان في تصريحات بثتها قناة «العربية»:

«يجب أن نجلس جميعاً كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة»، وأضاف «هذه الحرب الجميع خاسر فيها».

وقال إن «الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعا بشرية»، مضيفا أنها «هاجمت السجون وأخرجت السجناء وقتلت الحراس من الشرطة».

وأكد أن «الدعم السريع هي التي بدأت بالاعتداء واتخذنا موقفا دفاعياً»، موضحا أن «الدعم السريع أخلوا المنازل من أصحابها وحولوها إلى معسكرات».

ولفت قائد الجيش السوداني إلى أن «القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة جيش قومي وغير مخترق من الإخوان ولا وجود لفلول أنصار النظام الحاكم السابق تقاتل معه».

وذكر البرهان: «أنا موجود حالياً بمركز القيادة وسط العاصمة الخرطوم ولن أتركه إلا على نعش».