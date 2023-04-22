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«أطباء السودان» تناشد فتح ممرات آمنة

«أطباء السودان» تناشد فتح ممرات آمنة
23 ابريل 2023 02:00

الخرطوم (الاتحاد)

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دعت نقابة أطباء السودان، أمس، المجتمع الدولي إلى المساعدة العاجلة لوقف المواجهات المسلحة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر بيان صادر عن النقابية السودانية: «نناشد المجتمع الدولي والإقليمي للمساعدة العاجلة في وقف هذه الصراع الدموي، وحث الدول على الامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله وانتشاره في البلاد».
كما ناشد البيان «المجتمع الدولي للضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل المعينات والجرحى والجثث».
وأضاف: «ندعو للالتزام بعدم التعرض للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف ومراقبة الهدنة التي بدأت الجمعة وتعاني من الخروقات مثل سابقاتها ومعرفة من يقوم بخرقها».
وأفادت النقابة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 256 ضحية، مشيرة إلى إصابة 1454 آخرين، وفق الحصر الذي أجرته.
وقالت إن يوم الجمعة وحده، شهد سقوط 13 مدنياً، وإصابة 119 آخرين، بعضهم حالته غير مستقرة.
وشددت على أن «الحصر الذي تعلنه لا يشمل الضحايا والمصابين كافة، بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى جميع مستشفيات البلاد لصعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني».
وذكرت في بيان منفصل، أن 70% من مستشفيات المناطق المتاخمة للاشتباكات لا تزال معطلة، وأنه من بين 79 مستشفى فإن 56 منها متوقفة عن العمل، لافتة إلى أن الـ23 مستشفى المتبقية تعمل بشكل كامل أو جزئي، إذ تقدم خدمات الإسعاف الأولي فقط.

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