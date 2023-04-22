إجلاء الرعايا العرب والأجانب يتواصل في السودان

عواصم (الاتحاد)

بدأت العديد من الدول العربية والغربية إجلاء رعاياها العالقين في السودان بعد أن دخلت المواجهات المسلحة أسبوعها الثاني، بينما أعلن الجيش السوداني بدء عملية لإجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أمس، بدء عملية لإجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور أورده عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالات من رؤساء عددٍ من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، ووافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول».

وطبقاً للبيان، فإنه «ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم، ويتوقع الشروع في ذلك فوراً».

وأشار إلى أنه «جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان، ومنها جواً إلى السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب».

وقالت وزارة الخارجية السعودية، أمس، إنه تم إجلاء 91 سعودياً من السودان، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء أيضاً 66 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن «مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وصلوا إلى جانب عددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة».

وأضافت في بيانها: «بلغ عدد السعوديين الذين تم إجلاؤهم 91 شخصاً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون 12 جنسية».

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن «المملكة عملت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم».

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الخارجية السعودية في بيان، بدء ترتيب إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان إلى المملكة، بينما قال الجيش السوداني، إنه جرى إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان، ومنها جواً إلى السعودية.

كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية وصول كافة الكويتيين الراغبين بالعودة من السودان للبلاد إلى مدينة جدة، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تأمين نقلهم إلى الكويت.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورتسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان؛ وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توافر الظروف الميسرة لذلك.

وطالبت الوزارة الرعايا المصريين في السودان بالتزام مناطق سكنهم، وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، داعية جميع المصريين في السودان إلى التحلي بالهدوء، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

كما بدأ الأردن عمليات إجلاء رعاياه من السودان، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، للتلفزيون الرسمي بالمملكة.

وأوضح أن عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني، مشيراً إلى أن القرار يراعي ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عددٍ من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية بدء الاستعداد لإجلاء رعاياها من الخرطوم، مشيرة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة مركزية لهذا الغرض بالشراكة التامة بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن تم تشكيل خلية أزمة بالخرطوم لمتابعة كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء، والتي تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة الخرطوم تمهيداً لإجلائهم في القريب العاجل.

كما تواصلت عمليات الإجلاء الغربي، إذ غادرت طائرة نقل عسكرية يابانية قاعدة كوماكي الجوية متوجهة إلى جيبوتي استعداداً لإجلاء اليابانيين من السودان.

وعلى خطى طوكيو، توجهت طائرة عسكرية كورية جنوبية إلى جيبوتي، بعد أن تم إغلاق مطار العاصمة السودانية الخرطوم حالياً جراء المعارك الدائرة فيه وفي محيطه.

وأعلن وزير الخارجية المجري إجلاء 14 مجرياً و48 آخرين معظمهم من الأميركيين والإيطاليين من السودان إلى مصر.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن أمس الأول، أن الجيش يعد خيارات لإخلاء السفارة الأميركية في السودان، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستجلي الموظفين من العاصمة السودانية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد.

واكتفت الوزارة بتحديث توجيهات السفر الخاصة بالسودان، في حين قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنه ليس من الآمن إجلاء مواطنيها حالياً.

وفي السياق، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، أن حكومة بلاده تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول الحليفة من أجل تأمين سلامة حوالي 200 إيطالي موجودين حالياً في السودان.

وقال تاياني، في تصريحات متعاقبة، إنني «أتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في السودان»، مشيراً إلى أن السفارة الإيطالية في الخرطوم مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها وهي على اتصال دائم بجميع الرعايا في العاصمة، وإن العديد منهم في مقر السفارة، حيث يتوافر الطعام والماء كي يتمكنوا من البقاء في ظروف كريمة.

وأضاف «وضع الإيطاليين في الخرطوم معقد للغاية، وأن الحكومة تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول الحليفة ببذل قصارى جهدها وستفعل كل شيء لضمان سلامة وأمن مواطنينا»، مشيراً إلى أنه «تم تأمين 19 إيطاليا كانوا في رحلة بحرية في بورتسودان ومساعدتهم حتى وصلوا الآن إلى الغردقة في مصر»، وأكد أننا «مستعدون لإجلاء الإيطاليين في السودان».