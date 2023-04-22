السويد تبحث مع مصر والسعودية جهود وقف إطلاق النار في السودان

القاهرة، الرياض (الاتحاد)

بحث وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، أمس، مع نظيريه المصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، جهود وقف إطلاق النار بالسودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير السويدي بنظيريه في مصر والمملكة، وفق مصدرين رسميين.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من بيلستروم، تناول تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأعرب الوزير السويدي عن «قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك»، وفق البيان ذاته.

وتناول شكري مع الوزير السويدي الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشدداً على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات.

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير خارجية بلادها تلقى اتصال هاتفيا من نظيره السويدي، بحثا خلاله مستجدات الأحداث في السودان.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.