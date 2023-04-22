قوى مدنية سودانية: «النظام البائد» أشعل فتيل الحرب ويريد استمرارها

الخرطوم (الاتحاد)

أكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أمس، أن فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير هم من أشعلوا فتيل الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع ويريدون استمرارها.

وأضاف يوسف في تغريدات نشرها على «تويتر»: «الجيش والدعم السريع لم يرغبا في تلك الحرب، بل النظام البائد هو من أرادها ويريد استمرارها ويذكي نيرانها».

وأكد المتحدث أن «المشاركين في العملية السياسية ضد الحرب، ويرغبون في جيش موحد عن طريق الحل السلمي يبدأ بالالتزام بالهدنة المعلنة، والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل والعودة لمسار الحل السياسي».

بدورها، طالبت قوى «الحرية والتغيير» من المجتمع الدولي بـ«فرض عقوبات على من أشعلوا الحرب وشاركوا فيها ويرفضون إيقافها».