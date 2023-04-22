جوبا:  عملنا على تحقيق السلام في السودان وسنعمل على تحقيقه مجدداً

جوبا (وكالات)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، دينق داو، إن بلاده عملت على تحقيق السلام في السودان، وستعمل على تحقيقه مجدداً، معرباً عن القلق الشديد من الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف دينق داو في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أمس: «جنوب السودان يتابع الوضع بقلق شديد في السودان، لأن النزاع الناشب هناك يؤثر على الوضع في جنوب السودان، لذلك فإن الرئيس سلفا كير ميارديت يريد أن يساعد في التوصل لوقف لإطلاق النار والسلام في أقرب وقت». واستطرد: «هناك 800 ألف سوداني في جنوب السودان، وكذلك لدينا حدود طولها أكثر من 2000 كيلو متر، ولدينا مصالح اقتصادية وخطوط أنابيب نفط، وهناك الكثير من العلاقات والروابط الاقتصادية، لذلك هناك قلق شديد مما يحدث». ولدى سؤاله عما يمكن أن يفعله جنوب السودان لضمان عدم انهيار اتفاق جوبا للسلام، قال: «خلال العامين الماضيين أبرمنا اتفاقات، وذلك حتى تكون هناك فرصة للشعب السوداني ليستفيد من اتفاقات السلام، وسعدنا أنهم فعلوا».

وتابع: «لكن الآن الأمور اضطربت مع هذا الاقتتال، لذا فإن اتفاق السلام فرصة للسلام مع السودان، خاصة أنه أعطانا فرصة ليكون لدينا جيرة طيبة وليعم السلام في الدولتين، جنوب السودان لا يريد غير السلام».

وبالإشارة إلى عزم منظمة «إيجاد» إرسال رؤساء بعض الدول مثل كينيا وجيبوتي وجنوب السودان، للتوسط لإنهاء النزاع في السودان، وما إذا كانت الفرص تبدو ممكنة لوصولهم للخرطوم في أسرع وقت، أعرب وزير خارجية جنوب السودان عن أمله في أن يتحقق ذلك سريعا. وقال: «منظمة إيجاد هي منظمة إقليمية، وتوسطت لاتفاقات سلام في دول عدة، ورئيسنا سلفا كير وغيره من الرؤساء يريدون مساعدة الشعب السوداني لإيجاد السلام».