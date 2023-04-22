روسيا تسيطر على مناطق جديدة في باخموت

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية سيطرت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية، مضيفة أن «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية، ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة».

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها.

بالمقابل، أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة.

وأضاف أن القصف الأوكراني ترك قرى من دون كهرباء، نتيجة تضرر شبكة توزيع الكهرباء.

يأتي ذلك فيما أرسلت إسبانيا أول مجموعة تتكون من 6 دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا.

هذا وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، في وقت سابق، أنه يجب تسليم المركبات القتالية إلى الجانب الأوكراني قبل نهاية أبريل. وتخطط المملكة لنقل 4 دبابات «ليوبارد» أخرى إلى كييف.

بدورها، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة «ليوبارد 2» إلى كييف من احتياطيات القوات المسلحة الألمانية وستسمح لدول أخرى بتصدير هذا النوع من الدبابات.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة وسط توقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من بلاده.

وقال زيلينسكي: «نحن نجهز بالفعل كتائب ووحدات جديدة للانتشار على الجبهة، مضيفاً أن اجتماعاته مع هيئة الأركان العامة كانت تتركز على توفير جميع الوسائل لتحرير أوكرانيا من الاحتلال الروسي».

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يتعين على الجميع في أوكرانيا أن يفهموا أن المهمة الرئيسية للدولة هي عودة أراضينا ومواطنينا.

وقال زيلينسكي، إن موارد الدولة ستنفق بشكل أساسي على هذا، مشددا على أن «الخط الأمامي هو الأولوية القصوى».

وفي الوقت ذاته، شكر شركائه الغربيين الذين اجتمعوا في ألمانيا أمس الأول، والذين يساعدون أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، قائلاً «أشكر هؤلاء الشركاء الذين يتواكب عزمهم بشكل كامل مع الموقف الفعلي والاحتياجات على أرض المعركة».