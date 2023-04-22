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موسكو  تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً

موسكو  تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً
23 ابريل 2023 02:00

موسكو (وكالات)

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا طردت أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً أمس، ولم تذكر العدد الدقيق للدبلوماسيين المطرودين.  وأضافت «اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية».
ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار. وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.
وقالت الوزارة «رداً على تصرفات برلين العدائية، قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا».
وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.

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