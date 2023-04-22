«الحـوثي» يفجـر 3 مـنازل في مأرب

عدن (الاتحاد)

أقدمت جماعة «الحوثي» الانقلابية، أول أيام عيد الفطر المبارك، على تفجير 3 منازل في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان، أنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام «الحوثي» في أول عيد الفطر على تفجير منازل كل من صالح بن صالح الدولة، وعبدالله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، الكائنة في قرية الزور غرب مأرب.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنازل هي تاسع منازل تفجرها جماعة الحوثي الانقلابية في قرية الزور وحدها التابعة إداريا لمديرية صرواح منذ منتصف فبراير الفائت وذلك في إطار سياستها الممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسراً من مناطقهم. في السياق، استهدفت جماعة الحوثي الانقلابية قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة، بقصف صاروخي ومدفعي، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح بليغة، وإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن صاروخاً أطلقته جماعة الحوثي وقع في أطراف قرية دار الحربي، شرق حيس، ما أدى إلى إصابة الطفل جودة خادم علي محمد وأضرار في مدرسة القرية.

وأضافت أن القصف حول بهجة العيد إلى خوف وفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

وكانت جماعة الحوثي شنت قصفاً مكثفاً، الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، استهدف قرى السويهرة الواقعة في الحدود الإدارية بين تعز والحديدة، وعكر أجواء العيد لدى الأهالي.