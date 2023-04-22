الصومال.. مقتل 18 من «الشباب» بهجوم على الجيش

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الوطني الصومالي أمس، مقتل 18 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم إرهابي غادر على قاعدة للجيش في ضواحي منطقة «مسجواى» التابعة لمحافظة «غلغدود».

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الضابط في الجيش اللواء تريديشا القول في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجيش نجح بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تصفية 18 من عناصر الحركة الإرهابية صباح أمس، في ضواحي منطقة «مسجواى». وأضاف اللواء تريديشا أن الهجوم الإرهابي الجبان أسفر عن استشهاد 3 من زعماء العشائر في المنطقة الذين حملوا السلاح ضد مليشيات حركة «الشباب».

وأشار إلى أن فلول المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الهجوم حيث يعمل الجيش والمقاومة الشعبية على تعقب العناصر التي فرت من الموقع.

في السياق، نفذ الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية في منطقة «أفمدو» التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

وتهدف العملية العسكرية إلى تعزيز أمن واستقرار المواطنين خلال عيد الفطر المبارك ومواجهة الأعمال الإجرامية للعناصر الإرهابية.

وأكد قائد قوات الدورايش لمنطقة أفمدو العقيد مهد محمد إسلام مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم القضاء على فلول المليشيات.

وفر عناصر من حركة «الشباب» من مناطق عديدة سيطرت عليها مطولاً بعد العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية في مختلف محافظات البلاد.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.